Otomobil ve kamyona tanker çarptı: Adana'da feci kaza

Adana'nın Yüreğir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda tanker, sürücüsü M.B.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçip, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ve sürücüsü belirlenemeyen kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Burak Küçük ve eşi Emine Buse Küçük’ü yaralı olarak çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi yapılan yaralı çift, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.