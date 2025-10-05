Otomobil ve minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Buğra Akdemir'in kullandığı otomobil, Samsun-Çorum kara yolu Toptepe Doruk mevkisinde aynı yönde seyreden Ali Gürsoy'un kullandığı plakalı minibüsle çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki Arife Gürsoy (81), Huriye Gürsoy (81), Zeynep Sena Gülizar (14), Büşranur Gürsoy (3), Haticenur Gürsoy (6), Tuğba Gürsoy (36), Fatma Gürsoy (45), Ayşe Hümeyra Gürsoy (12) ve Elif Hüma Gürsoy (8) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Havza ve Kavak Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA



Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Buğra Akdemir, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Akdemir'in alkollü olduğu tespit edildi.