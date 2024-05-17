Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Isparta’da otomobil ile ehliyetsiz gencin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Yalvaç Görgübayram Mahallesi Orman Caddesi'nde meydana geldi.

Mehmet A.Ö. idaresindeki otomobil, dönüş yaptığı esnada aynı cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Mert U. (17) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Furkan Y. (20) ve Onur Ç. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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