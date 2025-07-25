Otomobil ve motosiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı

Kaza, Efeler ilçesi Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı ile Ali İhsan Paşa Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile otomobil, kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Motosiklet ise çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi.