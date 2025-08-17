Otomobil ve taksi kafa kafaya çarpıştı

Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda gece saatlerinde E.B.'nin kullandığı otomobil ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari taksi, bir oto lastik dükkanının duvarına çarparak durabildi.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Kazada sürücüler ile bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.