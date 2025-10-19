Otomobil ve tarım aracı çarpıştı: Yaralılar var
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, otomobil ile tarım aracı çarpıştı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
V.T.'nin kullandığı otomobil, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde G.E'nin kullandığı, halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, her iki aracın sürücüleri ile tarım aracındaki G.E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan G.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
