Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü

Aydın'da bir otomobil, viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düştü. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü

'daki kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Bozdoğan-Yenipazar karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenipazar'dan Bozdoğan'a doğru seyir halinde olan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı.

Aydın-Denizli otoyol inşaat alanı çalışmasının yapıldığı alanda bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat halindeki viyadük köprüsü ayak temeline uçan otomobil çamura saplandı.

Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü - 1

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü - 2

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan İbrahim Yaşar, Sedat Pehlivan ve İsmail Büyükgümüş'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahısların cansız bedenleri bulundukları yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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