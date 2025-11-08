Otomobil yayalara çaptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar Sanayi Köprüsü dönüşü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, dönüş esnasında yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 yaya yola savruldu. Kontrolden çıkan araç ise refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.