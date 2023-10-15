Otomobil yol verme tartışmasında devrildi

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken başka bir araç sürücüsü ile yol verme tartışmasına giren kişinin kullandığı araç refüje çarparak devrildi.



Levazım Mahallesi Koru Sokak'ta 34 UK 6098 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Server Baykara ile ismi öğrenilemeyen başka bir sürücü yolda tartışmaya başladı.



Tartışma sırasında Baykara'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.



Baykara, kazayı yara almadan atlatırken, diğer sürücü ise olay yerinden uzaklaştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik akışı, devrilen aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

