Otomobil, yolcu midibüsü ile çekiciye çarptı: Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, otomobilin yolcu indiren midibüs ve çekiciye çarptığı kazada 21 kişi yaralandı.

Otomobil, yolcu midibüsü ile çekiciye çarptı: Çok sayıda yaralı var

, saat 17.00 sıralarında -Samsun yolu Hasanoğlan Fatih Mahallesi yakınında meydana geldi. Kırıkkale yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak durakta yolcu indiren yolcu midibüsüne ve aynı yönde ilerleyen çekiciye çarptı.

Otomobil, yolcu midibüsü ile çekiciye çarptı: Çok sayıda yaralı var - 1

Kazada, otomobildeki 2 kişi ile midibüsün yolcusu 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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