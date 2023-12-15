Otomobil, yolcu midibüsü ile çekiciye çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara-Samsun yolu Hasanoğlan Fatih Mahallesi yakınında meydana geldi. Kırıkkale yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak durakta yolcu indiren yolcu midibüsüne ve aynı yönde ilerleyen çekiciye çarptı.

Kazada, otomobildeki 2 kişi ile midibüsün yolcusu 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.