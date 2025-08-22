Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. C.D. idaresindeki 34 KA 3947 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanifi ve Fadime Durmaz çiftine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Hanifi Durmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Fadime Durmaz yaralı olarak ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çiftin düğüne gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.