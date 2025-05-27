Otomobil yüklü tırda yangın çıktı: 8 araç yandı

Bilecik'te otomobil yüklü tır ile taşıdığı araçlar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



K.Y. idaresinde sıfır kilometre 8 otomobili taşıyan tır, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü tır ile taşıdığı otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, tır ile taşıdığı otomobillerin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

