İstanbul Ümraniye'de bir otomobil zabıta aracına çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Şendal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Z. Y. E.'nin kullandığı 34 ERP 790 plakalı otomobil, iddiaya göre sokak üzerinde süratli şekilde ilerlerken, o esnada dönüş yapan Kadıköy Belediyesi'ne ait zabıta aracına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan F. G. ve M. Y. yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

