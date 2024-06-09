Otomobil Zap Suyu’na uçtu: Öğretmen öldü, polis eşi yaralandı

Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Şine bölgesinde meydana geldi. Polis memuru Cihat Y.'nin kullandığı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak Zap Suyu’na uçtu.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AYŞE ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kurtarma çalışmalarında, karı koca oldukları öğrenilen polis memuru Cihat Y. ile öğretmen eşi Ayşe Koç Y., yaralı olarak kurtarıldı.

Aracın suya gömüldüğü olayda ilk müdahaleleri yapılan çift, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ayşe öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.