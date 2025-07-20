Otomobil ayçiçeği tarlasına devrildi: Yaralılar var

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, otomobilin ayçiçeği tarlasına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil ayçiçeği tarlasına devrildi: Yaralılar var

Balıkesir'de M.B, yönetimindeki otomobil, Balıkesir-Bursa Karayolu Susurluk Demirkapı mevkisinde ayçiçeği tarlasına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İ.A. ve H.A.A. yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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