Aksaray'da bir otomobilde başlayan yangın, tarlaya sıçradı.

Yangın, Eskil ilçesi Fetik Yaylası'nda bulunan arpa tarlasında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Cuma Sanlav'a ait arpa tarlasında biçim yapan Yasin Meral'a ait 42 FR 591 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Önce duman çıkan ve kısa sürede yerini alevlere bırakan yangında otomobil alev topuna dönerken, çevrede bulunanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlar, otomobilde yaşanan patlamalar sonucu araca yaklaşamadı.

Otomobildeki yangın bir süre sonra biçilmiş tarlaya da sıçradı.

Tarlada bulunan balya haline getirilmiş samanlar da tutuşurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otomobil yanarak hurda yığınına dönerken, arazide çok sayıda saman balyası da yanarak kül oldu.