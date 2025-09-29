Otomobilde bıçaklanmış halde bulundu

Karaman'da 43 yaşındaki Ali Erginyiğit, otomobilinde bıçaklanmış halde bulundu. Erginyiğit, hastanede hayatını kaybetti.

Ali Erginyiğit'in (43) kullandığı otomobil, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 252. Sokak'ta kaldırıma çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanmış olduğu tespit edilen Erginyiğit, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili H.K. (17), gözaltına alındı.

  • Etiketler :
  • Türkiye
  • Karaman
  • Bıçaklı Kavga
