Otomobilde bıçaklanmış halde bulundu

Ali Erginyiğit'in (43) kullandığı otomobil, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 252. Sokak'ta kaldırıma çıktı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Bıçakla yaralanmış olduğu tespit edilen Erginyiğit, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili H.K. (17), gözaltına alındı.