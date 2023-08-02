Otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalktı

Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde geçen hafta meydana gelen olayda, otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağıyla sigara yakmaya kalkınca patlama meydana geldi.



Elleri ve kollarından yaralanan gençler B.P ve E.U, hızla otomobilden dışarı çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.

