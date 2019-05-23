Aksaray'da Tacin Mahallesi'ndeki boş arazide bahçe duvarına çarpmış haldeki otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içindeki kişinin boğazında ip bağlı olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.



Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise cesedin Vehbi Emin Solmaz'a (17) ait olduğu tespit edildi.



Solmaz'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.