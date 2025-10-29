Otomobilde gaz sıkışması patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Gaziantep'in Onatkutlar Mahallesi’nde iddiaya göre Ökkeş Ş.’ye ait park halindeki otomobilde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından araç içerisinden alevler yükseldi. Patlamayı ve yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, yaralanan kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



