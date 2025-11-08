Otomobilde kilolarca uyuşturucu bulundu

Hakkari Emniyet Müdürlügü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlügü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Yüksekova ilçesinde bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada 31 parça halinde 24 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.