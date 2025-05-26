Otomobilde öldüresiye dayak: İstenen cezalar belli oldu

Konya'da kız arkadaşını öldüresiye döven Hüseyin S.'nin 7 yıl 10 aydan 19 yıl 8 aya kadar, olayda kendisine yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Bayram T'nin 3 yıl 7 aydan 7 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame, Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tarafların ifadeleri, doktor raporu, tanık beyanları, olay yeri inceleme raporu ve diğer delillerin yer verildiği iddianamede, saldırıya uğrayan S.A'nın sanık Hüseyin S.'nin eski kız arkadaşı olduğu, olay günü buluştukları, Bayram T. ile karşılaşıp önce bir kafede, daha sonra bir eğlence mekanında vakit geçirdikleri belirtildi.

"SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞTILAR"

Ertesi gün S.A.'nın polise giderek dövüldüğüne ilişkin şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, sanıklar Hüseyin S. ve Bayram T.'nin üzerine atılı suçlamaları reddettikleri aktarıldı.

Kamera kayıtlarının sanık Hüseyin S.'nin "Kendi isteği üzerine yurduna bıraktım." ifadesini desteklemesi nedeniyle nitelikli hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarıyla ilgili sanığa etkin pişmanlık hükümleri uygulanması gerektiğini belirten savcı, genç kadına saldırmadıklarını iddia eden sanıkların ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesini yaptı.

İddia makamı Hüseyin S.'nin nitelikli hırsızlık suçundan 3 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar, kasten yaralama suçundan 6 aydan 1 yıla kadar, sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı Bayram T.'nin de nitelikli hırsızlık suçundan 3 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar, kasten yaralamaya yardım etme suçundan 3 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan S.A, 24 Kasım 2024 tarihinde polise başvurmuş, önceki gün eski erkek arkadaşıyla buluştuğu bir kafede ve eğlence mekanında vakit geçirdikten sonra eski erkek arkadaşı Hüseyin S.'nin kendisini önce araçta daha sonra evinde dövdüğünü, ardından kaldığı öğrenci yurdunun kapısına bıraktığını öne sürerek şikayetçi olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.