Otomobilde otururken yüzünden vuruldu

Olay, 19 Mart günü öğle saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi 4'ncü Canan Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Y. otomobiliyle giderken, ağabeyi Abdi Y. (34) ile husumetli olan Haci G.'yi (28) gördü. Aracını durduran Yusuf Y. ile Haci G. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Haci G., belinden çıkardığı silahı Yusuf Y.'ye doğrultup ateşledi. Kurşun, Yusuf Y.'nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın'a isabet etti.

Olay yerinden uzaklaşmak için aracına binen Yusuf Y., arkadaşı Ebubekir Akın'ın yüzünden vurulduğunu fark edip, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Akın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.



Olay yerinde inceleme yapan polis, Yusuf Y.'nin ifadesi doğrultusunda adresini belirlediği Haci G.'nin evine baskın yaptı. Evinde bulunamayan Haci G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.