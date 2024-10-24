Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolunda S.İ. idaresindeki otomobil tek taraflı kaza yaptı.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine araç içinde sıkışan sürücü S.İ. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirilği kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralı sürücü 112 ekiplerine telim edilerek hastaneye sevk edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Balıkesir Burhaniye
- İtfaiye