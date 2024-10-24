Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolunda S.İ. idaresindeki otomobil tek taraflı kaza yaptı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine araç içinde sıkışan sürücü S.İ. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Grup Amirilği kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı sürücü 112 ekiplerine telim edilerek hastaneye sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yenidoğan çetesi güveni zedeledi: Uzmanlardan ailelere çağrı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...