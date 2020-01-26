Otomobilde tartıştığı kız arkadaşını öldürüp köprüden atladı

İstanbul'da Mehmet K. isimli şüpheli, araç içerisinde tartıştığı kız arkadaşı Ece A.'yı bıçakladı.



Aracını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durduran şüpheli, korkulukları geçerek intihar etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ece A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Şüpheli Mehmet K.'nin cesedi de Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar açıklarında çıkarıldı.



Öte yandan köprü üzerinde seyir halindeki bir motosikletli de Mehmet K.'nın köprüde bıraktığı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.