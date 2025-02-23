Otomobilde uyuyakaldı: Öğlen kedisiyle birlikte cesedi bulundu

Çaydüzü Mahallesi’nde oturan Bekir Aydın, dün gece kendisine ait oto tamirhanesine gitti.

Aydın, eve dönmeyince ailesi polise ihbarda bulundu.

ÖLÜ BULUNDU

Bugün saat 15.00 sıralarında tamirhaneye giden polis ve sağlık ekipleri, Bekir Aydın’ı tamirhanedeki çalışır haldeki otomobilinde ölü buldu.

Bekir Aydın'ın yanındaki kedisinin de öldüğü belirlendi. Aydın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ISINMAK İÇİN KALORİFERİ AÇMIŞ UYUYAKALMIŞ



Bekir Aydın’ın ısınmak amacıyla kaloriferi açmak için otomobilin çalıştırdığı ve içinde uyuyakaldığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.