Otomobilde uyuyakaldı: Öğlen kedisiyle birlikte cesedi bulundu

Bartın'da kendisine ait oto tamirhanesinde çalışır halde bıraktığı otomobilinde uyuyakalan Bekir Aydın, egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Aydın’ın yanında bulunan kedisi de öldü.

Otomobilde uyuyakaldı: Öğlen kedisiyle birlikte cesedi bulundu

Çaydüzü Mahallesi’nde oturan Bekir Aydın, dün gece kendisine ait oto tamirhanesine gitti.

Aydın, eve dönmeyince ailesi polise ihbarda bulundu.

ÖLÜ BULUNDU

Bugün saat 15.00 sıralarında tamirhaneye giden polis ve sağlık ekipleri, Bekir Aydın’ı tamirhanedeki çalışır haldeki otomobilinde ölü buldu.

Bekir Aydın'ın yanındaki kedisinin de öldüğü belirlendi. Aydın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ISINMAK İÇİN KALORİFERİ AÇMIŞ UYUYAKALMIŞ

Bekir Aydın’ın ısınmak amacıyla kaloriferi açmak için otomobilin çalıştırdığı ve içinde uyuyakaldığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sabiha Gökçen'de havada panik anları: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...