Otomobildeki sır ölüm

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu ölen kişinin 64 yaşındaki Olgay Değirmenci olduğu tespit edildi.

Otomobildeki sır ölüm

Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'ta park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekibinin yaptığı incelemede, yaşamını yitiren kişinin Olgay Değirmenci (64) olduğu tespit edildi.

Değirmenci'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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