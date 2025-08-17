Otomobildeki uygunsuz hareketler gündem olmuştu: Cezası belli oldu

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme yapıldı.



Görüntülerde, TEM otoyolunda seyir halindeki araç içerisinde yolcunun sürücünün kucağına oturduğu ve uygunsuz hareketler sergiledikleri görüldü.