Otomobildeki uygunsuz hareketler gündem olmuştu: Cezası belli oldu
İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki araç içerisinde uygunsuz hareketlerde bulunan sürücü ve bulunarak 19 yaşındaki kadın yolcu yakalandı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme yapıldı.
Görüntülerde, TEM otoyolunda seyir halindeki araç içerisinde yolcunun sürücünün kucağına oturduğu ve uygunsuz hareketler sergiledikleri görüldü.
Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü B.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan S.A.Z. (19) isimli kadın yakalandı.
Şüpheliler, hakkında "araç trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak", "78/1-A Emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden işlem yapıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tem Otoyolu
- Polis
- Bağcılar