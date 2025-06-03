Otomobilden ateş açıldı, 2 kişi vuruldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden silahla ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralandı.



Olay akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede ilerleyen bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişiler yolda yürüyen 28 yaşındaki T.A. ve 22 yaşındaki K.C.D'ye ateş açtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ayaklarından vurularak yaralanan T.A. ve K.C.D. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.