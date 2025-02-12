Otomobilden Bizans hazinesi çıktı: Değeri 200 bin dolar

Otomobildeki aramada Bizans dönemine ait aptik triptikon/üçlü ikon Hz. İsa'nın hayatının sahnelendiği levha ve 1 matara ele geçirildi.



Ele geçirilen Hz. İsa levhası ve mataranın piyasa değerinin 200 bin dolar olduğu tespit edildiği belirtildi.

