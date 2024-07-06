Otomobilden el yapımı patlayıcı çıktı: 6 kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Olaya ilişkin 6 kişi tutuklandı.

Otomobilden el yapımı patlayıcı çıktı: 6 kişi tutuklandı

'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu.

Otomobildeki aramada parça tesirli el yapımı patlayıcı ile 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske ele geçirildi.

Patlayıcının vatandaşları korkutmak ve iş sahiplerinden tehdit, baskı yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla hazırlandığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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