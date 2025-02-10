Otomobilden havaya ateş açan silahlı maganda yakalandı

Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün Erbaa ilçesine bağlı Benli köyü yakınlarında meydana geldi. K.G., hareket halindeki otomobilin camını açıp tabanca ile havaya ateş etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri otomobilden tabanca ile havaya ateş eden kişiyi tespit ederek yakaladı. Kurusıkı olduğu tespit edilen tabancaya el konulurken K.G. hakkında adli işlem başlatıldı.