Otomobilden külçe külçe altın çıktı!
Edirne'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde, 9 kilo 900 gram ağırlığında 7 külçe altın ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında kent girişinde şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Moldova vatandaşı Konstantin D. (29) idaresindeki araçta arama yapıldı.
24 AYAR 7 KÜLÇE ALTIN ÇIKTI
Ekipler, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 kilo 900 gram ağırlığında, 24 ayar 7 külçe altın ele geçirdi.
Sürücü gözaltına alındı.
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