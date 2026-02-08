Aynası kırıldı diye otomobile ateş açtı. 2 ölü
08.02.2026 22:46
Son Güncelleme: 08.02.2026 23:03
Niğde'de çıkan kavgada silahla açılan ateş sonucu 2 kişi öldü.
Niğde'de trafik kazası nedeniyle iki taraf arasında çıkan kavgada H.C., araç içerisinde bulunanlara silahla ateş açtı. 2 kişi hayatını kaybetti.
Niğde’nin Çiftlik ilçesinde H.C. idaresindeki araç ile A.G.’nin kullandığı otomobilin sol aynalarının çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada H.C., silahla, araç içerisinde bulunan A.G. ve H.Ç.’ye ateş açtı. Ağır yaralanan A.G. ve H.Ç., ambulansla kaldırıldıkları Çiftlik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Saldırının ardından olay yerinden kaçan H.C. ise, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.