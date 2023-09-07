Feci kaza: Otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kozan-Adana Karayolu Mansurlu kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Serdar Çelik yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekibi tarafından çıkarılan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.