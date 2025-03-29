Otomobile ateş açtı, mezarlıkta yakalandı
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kişi park halindeki otomobile ateş açtı. Saldırının ardından kaçan şüpheli, polis tarafından mezarlıkta yakalandı.
Bursa’da bir otomobile ateş açıldı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi’ndeki Teyyaracı Mehmet Ali Caddesi’nde yaşandı.
Cadde üzerinde park halinde bulunan 16 EE 033 plakalı otomobile 7 el ateş açıldı.
Ateş açan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa sürede Değirmenlikızık Mezarlığı’nda yakaladı.
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