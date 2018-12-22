Amasya'nın Merzifon ilçesindebir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak caddede sürüklenmesi tepki çekti.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, beyaz renkli bir otomobilin arkasına bağlanan köpeğin caddede uzun süre sürüklendiği görülüyor.
Merzifonlu hayvanseverler, sosyal medyada da paylaşılan görüntülerin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Polis, aracı bulmak için çalışma başlattı.
Otomobile bağlanan köpek caddede sürüklendi
Anadolu AjansıTürkiye
Amasya'da köpeğin caddede sürüklenmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'nın Merzifon ilçesindebir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak caddede sürüklenmesi tepki çekti.