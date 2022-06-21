Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2’si ağır 5 yaralı

Elazığ'da bir kamyonun otobile çarpıp akaryakıt istasyonuna girmesiyle 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 10.00 sıralarında Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana geldi.

B.T.’nin kullandığı boru yüklü kamyon, aynı yönde seyir halinde olan C.G. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girdi.

5 KİŞİ YARALANDI



İstasyonda bulunan 2 benzin pompasında hasar oluşurken, çalışanlar panikle sağa sola kaçıştı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.