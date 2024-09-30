Otomobile çarpan motosikletteki genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafik kazasına karışan otomobile çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otomobile çarpan motosikletteki genç hayatını kaybetti

Fatih S'nin kullandığı , Ankara Bulvarı'nda daha önce bir hafif ticari araçla çarpıştığı için yol ortasında duran otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosikletteki Mehmet Kale (27) yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kale'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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