Otomobile çarpan motosikletteki genç hayatını kaybetti

Fatih S'nin kullandığı motosiklet, Ankara Bulvarı'nda daha önce bir hafif ticari araçla çarpıştığı için yol ortasında duran otomobile çarptı.



Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosikletteki Mehmet Kale (27) yola savruldu.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kale'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralı sürücü, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

