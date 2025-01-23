Otomobile çarpıp devrildi: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, önündeki otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Enes Y. yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi.
Enes Y. yönetimindeki hafif ticari araç, önünde giden Cevdet A.'nın (41) kullandığı otomobile çarpıp devrildi.
Kazada Enes Y. yaralandı. Enes Y., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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