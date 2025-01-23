Otomobile çarpıp devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, önündeki otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Enes Y. yaralandı.

Otomobile çarpıp devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi.

Enes Y. yönetimindeki hafif ticari araç, önünde giden Cevdet A.'nın (41) kullandığı otomobile çarpıp devrildi.

Kazada Enes Y. yaralandı. Enes Y., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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