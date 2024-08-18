Otomobile sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil yan yatarken, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı.

Otomobile sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

İstanbul'da E5 Karayolu Değirmenköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

E5 Karayolu Değirmenköy mevkisinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak aracın yan yatmasına neden oldu.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarmayı başardı.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir haftada 448 bin sürücüye işlem yapıldı

Bir haftada 448 bin sürücüye işlem yapıldı

Küle dönen otomobilde kundaklama şüphesi

Küle dönen otomobilde kundaklama şüphesi

Ağaca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ağaca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama

Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama

Otomobilin çarptığı iki kız kardeş öldü: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti

Otomobilin çarptığı iki kız kardeş öldü: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti

Balıkesir'de miras kavgası: 2 kişi öldü

Balıkesir'de miras kavgası: 2 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...