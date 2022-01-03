Otomobile tutunarak giden patenli arkadan gelen minibüsün altında kaldı

İstanbul Beşiktaş'ta yoğun olan akşam trafiğinde bir otomobile tutunarak giden patenli, dengesini kaybedince düşerek arkadan gelen minibüsün altında kaldı. Ağır yaralanan patenli hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 03.01.2022 - 11:47

Otomobile tutunarak giden patenli arkadan gelen minibüsün altında kaldı

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'da otomobile tutunarak giden patenli, arkadan gelen minibüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay dün akşam 19.30 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilin arkasına tutunan patenli dengesini kaybederek yola düştü.

Bu sırada arkadan gelen minibüsün sürücüsü duramayarak yola düşen patenliye çarptı. Bir müddet sürüklenen genç minibüsün altında sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarak sıkışan patenli çıkardı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüsün altında kalarak ağır yaralanan genci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

POLİS TEDBİR ALDI

Polis kaza nedeniyle yoğun trafik oluşan yolda başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı. Kazaya karışan minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

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