Otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP bulundu

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi.



Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerine park edilen bir otomobili fark ederek, otomobil çevresinde inceleme yaptı. İnceleme sonucu otomobilin altına bırakılmış 3 adet küçük çaplı EYP ile kar maskesi bulundu.

Olay yerinde yapılan delil toplama çalışmasının ardından, ele geçirilen EYP'ler ve kar maskesi, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.