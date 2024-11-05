Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Esatpaşa Mahallesi, Ziyapaşa Caddesi'nde bir sürücü kullandığı otomobille, caddede geri manevra yaparak dönmek istediği sırada yolun karşı tarafına geçmek isteyen bastonlu bir adama çarptı.



Çarpmanın etkisiyle adam yolda düştü.



Otomobilin sürücüsü çevredekilerin seslenmesiyle durdu. Mahalleli hemen adamın yardımına koştu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Otomobil sürücüsü de aracından inerek çarptığı adamın yanına geldi.

Sürücü bir süre sonra tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

