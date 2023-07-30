Otomobilin altındaki köpeği metrelerce sürükledi

Çevredeki başka sürücülerin tepkisiyle sürücü otomobili durdurdu.



Otomobilin altından çıkan yaralı köpek çevredekiler tarafından veteriner kliniğine götürüldü.



Sürücü bir süre sonra otomobilden inerek aracında hasar olup olmadığını kontrol etti. Köpeğin tedavisi ise sürüyor.

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