Otomobilin altındaki köpeği metrelerce sürükledi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre bir otomobil sürücüsü, park halindeki aracına bineceği sırada otomobilin altında uyuyan köpeği görmesine rağmen aracı çalıştırıp köpeği metrelerce sürükledi.
Olay, 19 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde Gökevler Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi.
Çevredeki başka sürücülerin tepkisiyle sürücü otomobili durdurdu.
Otomobilin altından çıkan yaralı köpek çevredekiler tarafından veteriner kliniğine götürüldü.
Sürücü bir süre sonra otomobilden inerek aracında hasar olup olmadığını kontrol etti. Köpeğin tedavisi ise sürüyor.
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