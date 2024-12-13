Otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil sürücüsünün arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde 'nın Alanya ilçesindeki Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet B.Ü. (18) yönetimindeki  otomobil, seyir halinde bulunan Ali Kılıç (35) yönetimindeki  motosiklete arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Kılıç, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kılıç'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan cip sürücüsü Ahmet B.Ü.'nün (18) 2,29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ahmet B.Ü., savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

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