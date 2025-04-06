Otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükledi

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin sürücüsü, köpeği aracının arkasına bağlayarak yolda sürükledi.

Bu anlar, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplaması üzerine Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucu otomobilin sahibinin 50 yaşındaki R.P. olduğu belirlendi. R.P., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

GEÇ FARK ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

R.P., polis merkezindeki İfadesinde, köpeği aracın bagaj kısmına iple bağlayarak koyduğunu, seyir halindeyken bagaj kapağının açılması sonucu köpeğin yola düştüğünü ve bunu geç fark ettiğini iddia etti.