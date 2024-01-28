Otomobilin aynasını kırmak isterken taksiye çarpan motosikletliye 2 bin 886 lira ceza

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM



Olay anı ise bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsü Umut O.'yu gözaltına aldı.



Tehlikeli şerit değiştirmekten bin 506 lira, yakın takipten 609 lira ve saygısızca araç kullanmaktan 690 lira olmak üzere toplamda 2 bin 886 lira ceza yazılan Umut O. hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem başlatıldı.