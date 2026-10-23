Otomobilin bagajına zorla bindirip kaçırdılar. Babası, kardeşi ve kuzeni çıktı
23.10.2026 22:48
Son Güncelleme: 23.10.2026 23:58
Bir kişiyi otomobilin bagajına zorla bindirdiler
Adana’da bir adamın zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldığı görüntülerin ardından gerçek ortaya çıktı. Şahsın borçları nedeniyle eve gitmek istemediği, ailesi tarafından götürdüğü belirlendi.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirdi. Ardından şahıslar, otomobille olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Görüntüler üzerine harekete geçen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı.
BORÇLARI NEDENİYLE EVE GİTMEK İSTEMEMİŞ
Ekiplerin yaptığı çalışmada, bagaja konularak götürülen kişinin N.Y. (33) olduğu belirlendi. N.Y.’nin borçları nedeniyle bir süredir eve gitmek istemediği, babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y.’nin (39) ise yolda karşılaştıkları N.Y.’yi zorla otomobilin bagajına koyarak eve götürdükleri tespit edildi.
AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen baba, kardeş ve kuzen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. N.Y.’nin ailesinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.