Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Otomobilin bagajına zorla bindirip kaçırdılar. Babası, kardeşi ve kuzeni çıktı

23.10.2026 22:48

Son Güncelleme: 23.10.2026 23:58

Otomobilin bagajına zorla bindirip kaçırdılar. Babası, kardeşi ve kuzeni çıktı
IHA

Bir kişiyi otomobilin bagajına zorla bindirdiler

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Adana’da bir adamın zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldığı görüntülerin ardından gerçek ortaya çıktı. Şahsın borçları nedeniyle eve gitmek istemediği, ailesi tarafından götürdüğü belirlendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. 

İddiaya göre, bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirdi. Ardından şahıslar, otomobille olay yerinden uzaklaştı. 

Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. 

Görüntüler üzerine harekete geçen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı.

Video haber
Haberin devamı

BORÇLARI NEDENİYLE EVE GİTMEK İSTEMEMİŞ
 

Ekiplerin yaptığı çalışmada, bagaja konularak götürülen kişinin N.Y. (33) olduğu belirlendi. N.Y.’nin borçları nedeniyle bir süredir eve gitmek istemediği, babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y.’nin (39) ise yolda karşılaştıkları N.Y.’yi zorla otomobilin bagajına koyarak eve götürdükleri tespit edildi.

 

AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
 

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen baba, kardeş ve kuzen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. N.Y.’nin ailesinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.