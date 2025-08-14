Otomobilin bagajında mahsur kaldı, yaşam savaşı veriyor: Adıyaman'da feci olay

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde iddiaya göre, park halindeki bir otomobilin bagajına oyun amacıyla giren 8 yaşındaki A.C. isimli çocuk, kendi imkanıyla çıkamayınca bagajda bir süre havasız kaldı.

Çocuğun hareketsiz olduğunu fark eden yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.